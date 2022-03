Valérie Pécresse : "Emmanuel Macron fuit le débat parce que son bilan, c'est son boulet"

À quinze jours du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse n'a plus la faveur des sondages. Si elle a figuré un temps sur la troisième marche du podium, la candidate LR se classe désormais cinquième, à 10,94% des intentions de vote, derrière Eric Zemmour (11,88%) et Jean-Luc Mélenchon (11,98%). Invitée ce dimanche du 20H de TF1, elle se défend tout en attaquant Emmanuel Macron, ses méthodes et son bilan.