Pierre de Villiers, Teddy Riner, Leïla Slimani, pas contactés ni intéressés pour figurer dans un gouvernement Pécresse

C'est une fin de non-recevoir pour Valérie Pécresse. Avant son meeting de Vannes, dans le Morbihan, ce samedi 19 mars, la candidate Les Républicains à la présidentielle s'est exprimée au JT de France 2, évoquant ses "idées" de "personnalités" à faire entrer au gouvernement si elle était élue : "J’aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la jeunesse, Leïla Slimani à la francophonie".

"Je pense qu’un certain nombre de personnalités, par leur rayonnement, par leur connaissance des Français, seraient des compétences extrêmement précieuses pour un gouvernement que je veux former le plus largement possible, pour redonner sa souveraineté militaire à la France, pour redonner espoir à notre jeunesse et puis pour faire du Français la grande cause du quinquennat", a-t-elle justifié.