Présidentielle 2022 : les idées de Valérie Pécresse pour augmenter le pouvoir d'achat

Le retour du slogan "travailler plus, pour gagner plus" ? Lundi 7 février, Valérie Pécresse a promis que plus "aucun Français ne vivra avec moins de 1 500 euros par mois" à la fin de son quinquennat. La candidate des Républicains était l'invitée du troisième numéro du "Live Présidentiel". Une émission diffusée exclusivement sur les réseaux sociaux de TF1 Info et 20 Minutes : Instagram, Facebook et TikTok.