Validation des premiers parrainages pour la présidentielle : avantage Macron, Le Pen à la traîne

C'est un bout de papier extrêmement recherché. Sans avoir recueilli les 500 parrainages d'élus nécessaires pour valider sa candidature à l'élection présidentielle, pas de bulletin de vote à son nom le 10 avril prochain. Alors que la récolte est facile pour certains, elle est plus difficile pour d'autres. La preuve avec la première salve de signatures validées par le Conseil constitutionnel, publiée ce 1er février à 17 heures. 313 parrainages ont déjà été approuvés, y compris pour des candidats non-déclarés comme le président de la République.

C'est pourtant lui qui arrive en tête, avec 105 signatures validées. Plus du double de la socialiste Anne Hidalgo, déjà détentrice de 48 parrainages. La candidate des Républicains Valérie Pécresse en compte 34, elle est suivie du communiste Fabien Roussel (30), du député Jean Lassalle (15), de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (14) et du polémiste Eric Zemmour (14), de la candidate FO Nathalie Arthaud (12), de l'écologiste Yannick Jadot (11), des souverainistes François Asselineau (10) et Nicolas Dupont-Aignan (10), du candidat du NPA Philippe Poutou (4) et de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen (2), à égalité avec Hélène Thouy, du parti animaliste.