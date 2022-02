Présidentielle : vers une abstention record des 18-24 ans ? "La jeunesse est politisée, mais autrement"

Comment remédier à cela et ramener la jeunesse aux urnes ? L'ONG A voté s'y attèle, notamment certains de ses membres qui, ces dernières semaines, ont lancé l'application Elyze pour sensibiliser les jeunes au scrutin d'avril prochain. Selon Dorian Dreuil il faut travailler sur deux fronts, en "levant les freins administratifs et redonnant du pouvoir dans le vote". Il plaide pour rénover le système d'inscription sur les listes électorales, car "nous savons que plus le vote est simple, plus les gens votent. Or, aujourd’hui, voter est compliqué. Il faut que la démocratie soit plus simple, ouverte, inclusive". Aussi, "il faut expliquer aux jeunes qu'il est possible de coupler action militante et vote, que la politique n’est pas un vilain mot. Ce que font les jeunes en s’engageant est politique, elle est partout dans l’engagement des jeunes, mais pas dans le dernier kilomètre du vote."

L'une des clés réside dans la démocratie participative. "Il faut regarder l’ensemble de l’architecture institutionnelle pour faire cohabiter plusieurs formes de démocraties : la démocratie représentative telle que nous la connaissons et des formes délibératives, contributives. La démocratie participative ne s’oppose pas à la démocratie représentative." "Nous pourrions imaginer, sur le modèle des budgets participatifs qui existent dans les communes, qu’à l’Assemblée nationale il y ait des courroies de transmission avec une part d’investissement des budgets de l’État qui pourrait être réservée à des budgets participatifs", avance l'expert à la Fondation Jean Jaurès.