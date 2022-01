Vers une université payante ? "Je n'ai jamais dit ça", assure Emmanuel Macron

Le 15 janvier, Emmanuel Macron avait plaidé pour une "réforme systémique" de l'université française, dans un environnement international concurrentiel, des propos perçus comme un avant-goût de projet pour un prochain quinquennat.

"Au-delà de la question des moyens, nous avons une question structurelle et on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont boursiers et où, pourtant, nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur l'argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale", avait déclaré à l'occasion le chef de l'État. Ces propos ambigus avaient été interprétés comme un souhait d'augmenter le coût des études dans notre pays.