Présidentielle : Emmanuel Macron "n'est pas dans le refus du débat", assure Christophe Castaner sur LCI

Malgré tout, l'ancien ministre de l'Intérieur estime qu'Emmanuel Macron ne refuse pas le combat politique. "Le président affronte. Il n'est pas dans le refus du débat, dans le refus de la contrainte, lance-t-il. Au contraire, selon Christophe Castener, "il est plutôt courageux". "Demain (jeudi, ndlr), il présentera son programme devant 300 journalistes. Il prendra le temps de répondre à toutes les questions. Il sera à Pau, face aux Français, mais passera par l'intermédiaire de journalistes", rappelle l'élu. "Il souhaite la confrontation avec des journalistes. Ils permettent d'aller toujours plus loin", estime-t-il encore. "Vous (les journalistes, ndlr) êtes impertinents, on essaie de répondre... Et heureusement que vous êtes là", conclut-il, avec une pointe d'humour.