Violences urbaines à Sevran : Eric Zemmour dit vouloir "éradiquer la racaille"

"Il faut les frapper partout et à tous les niveaux (...) Il n'y aura plus de répit pour eux. Ce n'est pas à eux de plastronner. C'est les honnêtes gens qui doivent lever la tête, ne plus baisser les yeux. C'est eux qui doivent avoir peur", a déclaré Eric Zemmour. Aux côtés de l'ex LR Guillaume Peltier, Eric Zemmour est aussi allé devant un local incendié lors des nuits de violences, dialoguant avec une ex-conseillère municipale LR Ornella Evangelista, aujourd'hui soutien de "Reconquête !". Le candidat a alors jugé que ces violences ne relevaient pas du "fait divers".

"On est devant l'histoire. C'est-à-dire un remplacement de population qui donne ses effets, c'est-à-dire la destruction, la délinquance, les vols, les crimes, le remplacement complet de toutes les normes françaises par des normes étrangères", a-t-il exposé, développant alors des éléments provenant de la théorie du "grand remplacement".