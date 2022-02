Wikipédia bannit sept contributeurs pro-Zemmour accusés d'avoir manipulé l'encyclopédie

Relativement rare, le bannissement est la sanction la plus forte dans la communauté Wikipédia. Une personne bannie se voit interdite de tout retour parmi les contributeurs, même avec un nouveau compte, une sanction supérieure au simple blocage, beaucoup plus fréquent. Une soixantaine de contributeurs administrateurs - des bénévoles expérimentés élus par la communauté - se sont prononcés pour le bannissement de "Cheep" et de six autres comptes.

Contacté par l'AFP, "Cheep" n'a pas souhaité réagir. Samuel Lafont, le responsable de la stratégie numérique d'Éric Zemmour, regrette que "les gens ne comprennent pas le fonctionnement de Wikipédia, qui est une encyclopédie participative". "Ce n'est pas grave, on a plusieurs cellules et beaucoup de monde. On continue de militer partout sur Internet."