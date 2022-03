Présidentielle : Yannick Jadot n'exclut pas de réduire la durée des vacances scolaires

L'écologiste précise qu'il ne veut pas "réduire le temps des fondamentaux" mais "mieux les répartir sur un temps scolaire annuel plus étendu". "J’ai l'intention de réintroduire les maths et d'introduire les sciences de la vie et de la terre comme matières à part entière dans le tronc commun en première et en terminale", poursuit-il, afin de "contrer les effets de la réforme du lycée, qui s'est traduite par un recul des vocations scientifiques, en particulier chez les filles".