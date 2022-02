Présidentielle 2022 : Yannick Jadot valide à son tour ses 500 parrainages, Le Pen se rapproche des 400

Un candidat de plus valide ses 500 parrainages. Le Conseil constitutionnel a publié ce mardi une nouvelle liste des signatures validées par les prétendants à l'Elysée, et le candidat écologiste Yannick Jadot a dépassé la barre des 500, avec 565 paraphes. Il rejoint Valérie Pécresse (2143), Emmanuel Macron (1463), Anne Hidalgo (1177), Fabien Roussel (582), Jean Lassalle (561) et Nathalie Arthaud (559). Jean-Luc Mélenchon (442) et Nicolas Dupont-Aignan (422) sont près du but.