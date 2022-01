Présidentielle 2022 : Yannick Jadot veut mettre fin au "bla bla" de l'inaction climatique

Yannick Jadot accélère. À moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle 2022, le candidat écologiste a livré, ce samedi, les grandes lignes de son programme. Devant 300 personnes réunies au H7, lieu dédié à entrepreneuriat numérique lyonnais, il a d'abord présenté son nouveau slogan : "Changeons". Il a ensuite détaillé plusieurs de ses quelque 120 propositions, affirmant répondre à "l’appel de la jeunesse". "Nous le disons, avec cœur et avec Greta Thunberg et les jeunesses du monde : 'No more bla bla bla' [plus de bla bla, ndlr]", lance-t-il.