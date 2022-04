Présidentielle 2022 : pour quels candidats français voteraient les Belges ?

Dans le détail, même si Emmanuel Macron mène la course en tête dans les trois régions Belges, "le podium est différent selon les Flamands, Wallons et Bruxellois", explique le média RTL Info. Pour les premiers, Marine Le Pen et Anne Hidalgo sont les plus plébiscitées. En Wallonie, la socialiste est délaissée au profit d'Éric Zemmour. Enfin, dans la région de la capitale, Bruxelles, Éric Zemmour prend la seconde place, quand Jean-Luc Mélenchon prend la troisième position.

Rappelons qu'il s'agit là d'une pure simulation, bien que la consultation ait été faite selon la méthode des quotas. Le sondage a été mené en ligne le jeudi 30 mars auprès de 1635 personnes, échantillon représentatif de la population belge, par l’institut Ipsos pour RTL Info.