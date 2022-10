Face à "l'incroyable difficulté des temps", Bayrou "prêt" à être candidat en 2027

"Je crois que la France va mal et je crois qu'elle pourrait aller très bien. Et donc je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances et toutes les fonctions nécessaires", assène le maire de Pau. "Ce que je vois venir est, par sa gravité, tel que ça devrait mobiliser toutes les forces disponibles, toutes les intelligences disponibles et toutes les volontés disponibles. C'est de ce côté-là que je suis", ajoute-t-il, évoquant "l'incroyable difficulté des temps". "Je suis de cette mobilisation, de ce réarmement moral dont la France a le plus grandement besoin", martèle l'actuel Haut-Commissaire au Plan.