Présidentielle 2027 : Marine Le Pen donnée en tête au premier tour, selon un sondage

Au sein du camp présidentiel, seuls Edouard Philippe et Bruno Le Maire parviennent à se qualifier pour le second tour. L'ex-Premier ministre est le mieux placé, puisqu'il recueille 22% des intentions de vote, contre 16% pour l'actuel ministre de l'Économie et des Finances. Édouard Philippe est par ailleurs "le candidat potentiel de la majorité dont les Français estiment qu’il a le plus de chances d’être élu Président de la République en 2027", selon l'étude. 49% des sondés déclarent qu’il aurait de grandes chances d’y parvenir.

Les autres personnalités de la majorité testées voient leurs espoirs d'accéder au second tour du scrutin douchés : Gérald Darmanin (14% d'intentions de vote), Gabriel Attal (12%), Elisabeth Borne (11%) et Jean Castex (9%) sont tous donnés troisièmes.