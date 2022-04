Présidentielle : 5 choses à savoir sur Anne Hidalgo

L'objectif principal de la maire de Paris est de revaloriser le travail, notamment en augmentant les salaires et le smic de 200 euros net par mois. Anne Hidalgo souhaite restaurer "deux piliers" que sont pour elle "l'école" et "la santé". En ouvrant l'enseignement supérieur via l'abrogation de Parcoursup ou élaborant un plan de mixité pour mettre fin aux collèges-ghettos pour le premier ; et en faisant de la quatrième année d’internat une année de professionnalisation pour les jeunes médecins pour lutter contre les déserts médicaux ou formant jusqu’à 15.000 nouveaux médecins par an, 1250 sages-femmes, 25000 infirmiers et aides-soignants pour le second. Elle est favorable à un minimum jeunesse pour les jeunes de plus de 18 ans sous condition de ressources, à la retraite à 62 ans, à la baisse de la TVA sur les carburants et à un ISF climatique pour accompagner la transition écologique.