Présidentielle : 5 choses à savoir sur Jean Lassalle

Né en 1955 à Lourdios-Ichère, un village du Béarn, Jean Lassalle a été berger, avant d'ouvrir une société de conseil. Élu maire à 21 ans de sa commune natale, il est resté pendant trente ans, jusqu'en 2017, à la tête de celle-ci. Depuis 2002, il est aussi député des Pyrénées-Atlantiques et s'est fait remarquer à plusieurs reprises dans l'Hémicycle. En 2003, il y chante l'hymne occitan lors d'une intervention de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, pour protester contre la fermeture d'une gendarmerie dans sa circonscription. En 2012, il a aussi arboré en pleine séance un gilet jaune, en soutien au mouvement.

Lors de l'élection présidentielle de 2007, il défend la candidature de François Bayrou et adhère au parti centriste MoDem, dont il devient dès 2010 l'un des vice-présidents. Il le quitte en 2016 pour fonder son propre mouvement, Résistons!. Candidat à l'élection présidentielle de 2017, il obtient 1,21% des voix au premier tour et ne donne aucune consigne de vote pour le second. Il rejoint trois ans après le groupe parlementaire Libertés et territoires.