Présidentielle : chef de guerre, Emmanuel Macron étouffe les attaques de ses futurs adversaires

A chacune de ses allocutions il répète qu'il fera tout pour "protéger" les Français et pour poursuivre le dialogue entre les présidents russes et ukrainiens. Comme le veut sa fonction, la guerre en Ukraine impose plus que jamais Emmanuel Macron comme chef de guerre. Une posture qui rend difficile les attaques de ses futurs adversaires à la présidentielle, obligés de respecter une certaine unité nationale et forcés de reconnaître que le chef de l'Etat est dans son rôle, même si ce dernier l'avantage.