Présidentielle : comment l'anxiété des électeurs perturbe-t-elle la campagne ?

Essorés par des crises cycliques depuis quelques années - la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le pouvoir d'achat notamment, la pandémie, et plus en arrière encore, les attentats terroristes -, les Français sont de plus en plus nombreux à être angoissés. Selon la dernière étude Coviprev, publiée par Santé Publique France début février, 23 % des Français montrent des signes d’un état anxieux, soit 9% de plus qu'avant l'épidémie, et 70 % déclarent avoir eu des problèmes de sommeil au cours de la semaine écoulée, à savoir 21% de plus qu'avant la crise sanitaire. Et ce, quelques semaines avant le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, qui a fait monter davantage encore le niveau de stress général.

Ce climat oppressant peut faire perdre leur repères aux électeurs, monopoliser leur attention et les désintéresser de la campagne présidentielle, elle-même ankylosée depuis le début du conflit ukrainien. "La population est très clairement anxieuse, mais la campagne n’est plus forcément attendue pour répondre à ces inquiétudes-là", explique Stewart Chau, responsable des études politiques et sociétales de l’institut de sondages Viavoice et auteur du live L'opinion des émotions.