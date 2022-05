Comment va se dérouler la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron ?

Aussi, le chef de l'État a réclamé la présence d'un détachement de la marine œuvrant sur le bâtiment militaire Monge, qui "sert aux essais et au maintien de la dissuasion nucléaire" de la France, explique l'Élysée. Ses capteurs et radars lui permettent notamment de repérer les missiles nucléaires aéroportés et certains autres tirs de missiles à longue portée. Seules les marines des États-Unis, de la Chine et de la Russie possèdent un tel navire.

Difficile de ne pas y voir un signe fort adressé à la Russie, à l'heure où Vladimir Poutine poursuit son invasion de l'Ukraine. La dissuasion nucléaire "est une composante essentielle de notre politique de défense et nous ne le cachons pas", s'est défendu l'Élysée. "Le Monge concourt de façon importante au maintien de cette fonction stratégie qui fait de la France le pays qui peut parler comme elle parle dans le concert des nations."

Cette cérémonie, qui débutera à 11 heures, devrait durer entre 1h et 1h30, et se cantonnera à l'enceinte de l'Élysée. Elle sera à suivre en direct sur TF1 et LCI (canal 26).