Rachida Dati qualifie de "loser" le directeur de campagne de Valérie Pécresse

Revenant sur la réputation de "faiseur de rois" que Patrick Stefanini a dans son parti depuis qu’il a dirigé la campagne de Jacques Chirac en 1995, la maire du 7e arrondissement de Paris a affirmé sur franceinfo qu'"il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats", en assurant qu'"il n'a jamais fait gagner Chirac, c'est Antoine Rufenacht qui était à la manœuvre".

"Stefanini n'existait pas, ils lui ont offert à l'époque le gîte et le couvert", avec "des circonscriptions en or partout en France, il n'en a gagné aucune" donc "les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder", a ajouté celle qui est une proche de Nicolas Sarkozy, assénant : "Les losers, ça ne m'intéresse pas".

Rachida Dati n'a d'ailleurs pas manqué de revenir sur une autre campagne que Patrick Stefanini a dirigé, celle de François Fillon en 2017. "Il l'a laissé en rase campagne", a commenté Rachida Dati, insistant : "Les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus". "Il me donne pas de leçons, je lui donne pas de leçons" et "il reste à sa place", a-t-elle martelé, avant de rappeler que Patrick Stefanini "a été condamné pour emplois fictifs".