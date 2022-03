Éducation : Emmanuel Macron veut réformer les lycées professionnels

Emmanuel Macron a indiqué qu'avec la santé, l'école serait l'un de ses deux chantiers majeurs. Toujours dans l'idée de mieux adapter les besoins selon les territoires, il a promis plus d'autonomie pour les chefs d'établissements. Il faut "qu'on arrive à mobiliser différemment les énergies" pour "redonner à celles et ceux qui font au quotidien la possibilité d'adapter les solutions aux réalités de terrain et sortir en quelque sorte de la guerre de position dans laquelle on est", a-t-il ajouté.