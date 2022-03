"Au tableau", l'eurodéputé Yannick Jadot place péniblement des capitales de l'Union européenne

"Là, ce sont les pays baltes, ça devient compliqué. On ne va pas se raconter d’histoires, vous me mettez dans la difficulté", a reconnu Yannick Jadot, qui, face à son erreur, a lâché : "Bon ben au temps pour moi". L'épreuve n'était cependant pas terminée. Quand les écoliers l'ont invité à nommer les capitales de deux pays du sud-est du continent, il a considéré qu'ils n'étaient pas dans l'Union européenne - alors qu'il s'agissait de la Roumanie et la Bulgarie, qui en font bien partie depuis 2007.