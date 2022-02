Emmanuel Macron écourte mais n'annule pas sa visite au Salon de l'agriculture ce samedi

Pas d'annulation, mais une visite écourtée et adaptée à la situation internationale. Ce samedi 26 février, le président de la République devait passer toute la journée au Salon de l'agriculture, qui se tiendra jusqu'au 6 mars porte de Versailles. Mais face à la situation internationale et l'invasion russe en Ukraine, l'Élysée a décidé de passer moins de temps sur place. Le chef de l'État devrait arriver vers 7 heures sur place pour un échange avec les organisations agricoles et "les représentants de filières interprofessionnelles", suivi d'un "passage devant la vache égérie" et l'inauguration du salon proprement dite.

Il reviendra ensuite au Premier ministre Jean Castex de faire "la déambulation et la visite de stands", selon l'Élysée. En 2020 - année de la dernière édition, le Salon ayant été annulé en 2021 à cause du Covid - Emmanuel Macron avait passé 12 heures dans les allées du salon.