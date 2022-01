Présidentielle : Emmanuel Macron "pas loin du détournement de fonds publics", estime Christian Jacob (LR)

A Nice, dans la Creuse, en Haute-Vienne... Emmanuel Macron multiplie les allées et venues dans l'Hexagone depuis le début de l'année sans s'être déclaré candidat pour un second mandat. Une annonce qui traîne et agace ses adversaires à droite, à commencer par le président du parti Les Républicains, Christian Jacob. Dans une interview au Figaro publiée ce mercredi, ce dernier parle même d'une situation "pas loin détournement de fonds publics".

Le président se déplaçant au titre de son mandat actuel, Christian Jacob lui reproche de "faire campagne sur les moyens de l'Etat, ce qui n'est pas acceptable." Le patron de LR a d'ores et déjà saisi la commission des compte de campagne le 11 janvier ainsi que l'Arcom (ex-CSA) pour les alerter sur les dépenses liées aux déplacements d'Emmanuel Macron. Depuis le 1er janvier, cette institution est chargée de décompter les temps de parole et d'antenne des différents candidats.