Présidentielle 2022 : ces promesses de 2017 qu'Emmanuel Macron recycle

Ses concurrents l'accusent d'avoir pioché dans leurs propositions. Mais s'il semble attentif aux projets des autres candidats à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a clairement repris un certain nombre de mesures qu'il avançait lui-même en 2017, et qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, pour un certain nombre de raisons, principalement les crises qui ont forcé son gouvernement à revisiter ses priorités.

Le projet que le président sortant a présenté jeudi 17 mars lors d'une conférence de presse à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) fait en effet ressusciter des idées brandies par le candidat d'En Marche lors de la précédente campagne présidentielle. Il ne s'en cache d'ailleurs pas. "J'essaierai d'être fidèle à la promesse de 2017 et de poursuivre le travail", a-t-il plaidé.