Présidentielle : emploi, impôts, industrie... la lettre d'Emmanuel Macron passée au crible

Il y a très exactement 3.101.800 personnes sans emploi (catégorie A) inscrites à Pôle Emploi au quatrième trimestre de 2021 en France, selon les dernières statistiques de l'établissement chargé de l'emploi. Un niveau effectivement plus bas que celui observé au début du quinquennat d'Emmanuel Macron - on enregistrait alors 3,75 millions d'inscrits en catégorie A. Mais ce chiffre n'a rien d'un record. On le retrouve dès fin 2013, avec 3.307.000 inscrits, selon la même source.

D'autant que si les chiffres du chômage sont bons, ils s'accompagnent d'une plus grande précarité de l'emploi. Ainsi, en regardant les catégories allant A à C - qui concernent donc les demandeurs exerçant une activité réduite - il y a actuellement plus de personnes inscrites à Pôle emploi. Toutes catégories confondues, le pays a 5.368.200 chercheurs d'emploi. Fin 2013, ce chiffre était en deçà de 5 millions (4,9).