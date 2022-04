Présidentielle : en cas de victoire de Valérie Pécresse, son mari "a pris la décision difficile de démissionner de ses fonctions"

"C'est un vrai sacrifice pour lui, ça sera un changement de vie totale. Évidemment, on en a parlé et décidé ensemble", avait déjà annoncé sur RMC le 22 mars dernier la présidente de la région Île-de-France, arguant que la cheffe de l'État "ne doit avoir aucun conflit d'intérêt avec aucun intérêt privé". "Si ça veut dire que je dois supporter une grande part de la charge mentale du ménage et que c'est moi qui m'occupe des enfants et fais la cuisine, ça ne me pose aucun problème, au contraire", avait pour sa part affirmé son époux dans les colonnes du Point début février.

En 2011, lorsque Valérie Pécresse avait été nommée ministre du Budget, elle avait rédigé une circulaire pour stipuler qu'elle ne prendrait part à aucun dossier lié au groupe Alstom, pour lequel travaillait son mari avant que les activités énergie du groupe ne soient rachetées par General Electric en 2015.