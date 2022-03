En déplacement à Dijon, Emmanuel Macron s'est défendu de mener une politique exclusivement de droite

"Ces cinq dernières années l'ont montré. On a fait des réformes que les gens venant de la droite n'avaient jamais voulu, ou pu, ou su faire ; et elles nous ont permis de financer des politiques sociales que les gens de gauche n'avaient jamais faites", a-t-il notamment affirmé.

Une semaine après avoir présenté un programme qui a été considéré par beaucoup comme penchant à droite, le candidat a donc insisté sur l'équilibre de ses propositions. "Quand on marche, il faut deux jambes, la droite et la gauche, et il faut mettre l'une après l'autre pour pouvoir avancer", a argumenté le président candidat.