Présidentielle : Éric Zemmour expulsé d’un complexe sportif appartenant à Zinedine Zidane

C’est donc Nourredine Zidane, en personne, qui a décidé de tout interrompre. Il en a profité pour demander au candidat ainsi qu’à ses équipes de partir. "Aucune autorisation n’a été demandée", a déclaré un employé du complexe Z5. "C’est autre chose que du sport là", a-t-il ajouté.

Après un moment de flottement, le ton est monté entre l’équipe de sécurité du candidat et celle du complexe et l’ambiance est vite devenue palpable. "Des millions de gens vont voter pour lui et on l’en empêche, on voit que la tolérance ne vaut pas pour tout le monde", aurait déclaré un membre de l’équipe de campagne d’Éric Zemmour.