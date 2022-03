Présidentielle : Zemmour fustige Le Pen et Pécresse et tend la main à Ciotti, Wauquiez et Bardella

Alors qu'il accuse 7 à 10 points de retard sur Marine Le Pen dans les intentions de vote, Eric Zemmour a dénoncé l'hypothèse d'un "vote utile" en faveur de la candidate RN. "Elle n'est utile qu'à la victoire d'Emmanuel Macron."

Jordan Bardella, à qui Eric Zemmour tend la main, était l'invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro ce dimanche. Le président du RN par intérim avait justement appelé les électeurs à "voter efficace et offrir dès le premier tour la plus forte dynamique à Marine Le Pen". Il a estimé qu'Eric Zemmour ne pourrait pas se dispenser d'appeler à voter pour Marine Le Pen en cas de second tour face à Emmanuel Macron et tendu, lui aussi, la main aux Républicains, assurant que "tous les patriotes sont les bienvenus". "Je me sens plus proche d'Eric Ciotti ou de Laurent Wauquiez que de Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand", a conclu Jordan Bardella.