Duel Autain-Peltier sur LCI : "La filiation de Zemmour, ce n'est pas De Gaulle, mais Pétain"

"L'union des droites que vous proposez, c'est en réalité le recul des droits et c'est une société effrayante", a aussitôt embrayé Clémentine Autain qui assure : "la filiation de monsieur Zemmour, ce n'est pas De Gaulle, c'est Pétain. Quand on regarde le programme d'Eric Zemmour, vous allez encore plus paupériser la population parce que vos propositions, soi-disant pour lutter contre l'assistanat, vont très concrètement faire en sorte que les chômeurs aient moins d'allocations, que les précaires aient moins d'aides, et au final appauvrir la société telle qu'elle est".

Sur la proposition de son adversaire de renvoyer les immigrés pour laisser plus d'argent aux Français, Clémentine Autain poursuit : "c'est n'importe quoi. Rendez-vous compte de la folie de cette histoire. Ce n'est pas un partage des richesses, c'est une stigmatisation d'une partie de la population qui n'amènera à rien sinon à encore plus de folie et de désordre dans notre pays, et encore plus de personnes dans la galère et la misère", a-t-elle asséné.