Présidentielle : "Il n'y a plus de doute sur ce qu'est Emmanuel Macron : il est de droite", juge Anne Hidalgo

Selon Anne Hidalgo, personne n'est dupe. Invitée ce lundi sur LCI et interrogée par Ruth Elkrief, la candidate socialiste a attaqué le président Emmanuel Macron sur son bilan et sur les propositions qu'il porte pour sa réélection. Jugeant qu'il souhaitait la destruction du service public, la candidate socialiste a placé le chef de l'État à droite de l'échiquier politique. "Il n'y a plus de doute sur ce qu'est Emmanuel Macron : il est de droite", a maintenu Anne Hidalgo, estimant qu'Emmanuel Macron souhaitait instaurer une privatisation "qui ne dit pas son nom" du service public.

"Il pouvait y avoir en 2017 un doute, parce qu'Emmanuel Macron arrive, le paysage politique explose et il dit qu'il va faire du 'en même temps'. Au bout d'un quinquennat, on s'aperçoit que nos services publics sont grandement affaiblis", démontre la candidate socialiste, citant l'école, les hôpitaux ou encore la réforme des retraites que le chef de l'État veut mettre en place s'il est élu et que la maire de Paris qualifie d'"injustice majeure".