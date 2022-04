Présidentielle : l'abstention des jeunes peut-elle être une clé du scrutin ?

Aussi, "n’oublions pas que l’électorat jeune pèse infiniment moins que les 50 ans et plus", explique Frédéric Dabi. "Il y a 8 millions de 18-30 ans, 4 millions de 18-24 ans, et encore cela comprend ceux qui ne sont pas inscrits, or il y a 24 millions de 50 ans et plus." Ce qui fait dire à Olivier Rouquan, prenant l'exemple d'Emmanuel Macron, que "si les jeunes vont moins voter pour lui, il lui restera les vieux, les plus mobilisés au moment d'aller voter. Aux deux autres, le réservoir jeunes va manquer." 74% des 50-64 ans et 78% des 65 ans et plus sont certains d'aller voter, d'après l'Ifop.