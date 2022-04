Présidentielle : l'interdiction du voile dans la rue, "une mesure dictatoriale" selon Zineb El Rhazoui

Dans une tribune qu'elle a cosigné dans Libération, l'essayiste et ancienne journaliste de Charlie-Hebdo estime qu'"en voulant interdire le voile dans l’espace public, la candidate du RN divise la société et affaiblit le modèle républicain et laïc de la France". Sur LCI, elle s'est dite inquiète de voir cette laïcité "dévoyée pour devenir une arme identitaire dans la main de l’extrême droite française". "Aucun pays ne l'a jamais fait, à part l'Iran de Reza Chah en 1936, qui n'était pas vraiment une démocratie", a-t-elle appuyé.