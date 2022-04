Présidentielle : la photo chemise ouverte d’Emmanuel Macron parodiée par des élus belges et finlandais

Le vice-Premier ministre de Belgique a, lui aussi, parodié Emmanuel Macron en reprenant la pose de ce dernier. "Ah c'est comme ça qu'on gagne les élections ces jours-ci", a écrit en légende l’homme politique belge. La semaine dernière, Jimmy Fallon avait imité le président français lors de son émission The Tonight Show. Alors qu’il se trouvait face à Emmanuel Macron sur le plateau de "C à Vous", Bertrand Chameroy, un chroniqueur humoriste, avait comparé le président à Demis Roussos et Bernard Henry Levy.