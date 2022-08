Laurent Wauquiez veut se préparer pour "l'après-Macron" et "le grand rendez-vous de 2027"

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y prend tôt. Très tôt. Dimanche 28 août, pour sa traditionnelle rentrée au Mont-Mezenc (Haute-Loire), Laurent Wauquiez a appelé ses partisans à préparer "le grand rendez-vous de 2027", tout en rappelant qu'il ne serait pas candidat à la présidence des Républicains, dont l'élection est prévue en décembre prochain. "Ma conviction est que nous avons une mission : préparer dès aujourd'hui l'après-Macron", a-t-il martelé.

"Nous devons prendre de la hauteur. C'est une tâche immense à laquelle je veux me consacrer entièrement : se remettre en question, plonger dans le pays profond, renouer le fil de la confiance qui a été perdue, mobiliser les forces du sursaut pour réussir le grand rendez-vous de 2027", a-t-il ajouté. Ce pari est d'autant plus important que, lors des deux dernières élections présidentielles, les Républicains ne sont pas parvenus à se qualifier pour le second tour.

"Il faut se préparer dès maintenant", a souligné celui qui est actuellement le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en promettant de ne pas avoir "l'intention de (s')enfermer dans une tour d'ivoire", mais en appelant à "sillonner le pays, écouter pour trouver les idées neuves dont nous aurons besoin". Dans le même temps, il ne perd pas de vue ses thématiques fétiches. "Remettre le travail au cœur de la société française", "plus de frontières pour mieux protéger" ou "retrouver le sens du respect (...), ce qui implique de restaurer l'autorité".