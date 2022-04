Présidentielle : Marine Le Pen poursuit son ascension, selon notre sondage quotidien

Où s'arrêtera la progression de Marine Le Pen ? À quatre jours du premier tour, la candidate du RN bénéficie d'une nouvelle hausse dans notre baromètre quotidien, se rapprochant encore un peu plus d'Emmanuel Macron. Le président sortant n'a plus que 3,5 points d'avance sur sa concurrente au premier tour, et 5 points au second, du jamais vu pour un candidat d'extrême droite lors d'une élection présidentielle. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il poursuit sa progression.

Tous les jours jusqu'au scrutin, grâce à notre partenaire Ifop-Fiducial, nous vous proposons une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats. Les résultats de ce "rolling", publiés quotidiennement, permettent, tout au long de la campagne, d'avoir une idée précise des évolutions des scores des candidats. Voici les résultats de ce mercredi 6 avril.