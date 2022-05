Présidentielle : Marine Le Pen ne se représentera pas en 2027 "a priori", mais prépare la suite

Marine Le Pen sera quand même candidate à sa réélection pour les législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Désireuse de passer la main, elle a cependant confié vouloir "faire émerger une nouvelle élite" et a confirmé Jordan Bardella comme son successeur. "Le rôle de notre mouvement dans les années qui viennent est, d’une part, de concevoir le projet national du XXIe siècle, et, de l’autre, faire émerger une nouvelle élite. Jordan Bardella me paraît très bien placé pour ce faire", a-t-elle expliqué au Figaro.

Celui qui avait récupéré par intérim la présidence du parti le temps de la campagne présidentielle pourrait en prendre sa tête définitivement lors d'un grand congrès du mouvement qui devrait se tenir à l'automne. L'ancienne tête de liste aux européennes du RN de 26 ans ne sera lui, pas candidat aux législatives en juin.