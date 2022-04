Jean-Luc Mélenchon appelle les électeurs à faire des "compromis" et à voter pour lui pour éviter un duel Macron-Le Pen

Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Eric Zemmour tous mis dans le même sac. C'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon ce dimanche lors de son meeting place du Capitole à Toulouse, pour essayer de se différencier de ses principaux adversaires à une semaine du premier tour. Cantonné à la troisième place dans les sondages, l'Insoumis a essayé de convaincre les indécis qu'il était le seul capable de proposer un programme et une candidature différenciante par rapport aux deux candidats d'extrême droite et au président sortant.