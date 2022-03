Réélu, pourquoi Emmanuel Macron envisagerait-il de dissoudre l'Assemblée nationale ?

En revanche, François Mitterrand a dissous l'Assemblée nationale à son élection en 1981 et à sa réélection en 1988 pour bénéficier d'une majorité au Parlement. Lors du débat télévisé face à Valéry Giscard d'Estaing en 1981 il avait prévenu : "J'ai l'intention de dissoudre et j'ai l'intention de faire procéder à des élections avant le 1er juillet. (...) Je ne serais pas en mesure de garder cette Assemblée, et le problème, pour moi, serait de disposer d'une majorité, parce qu'on ne peut pas mener une autre politique sans une autre majorité."

Personne ne l'avait fait avant lui, et en 1995, Jacques Chirac refuse de dissoudre la chambre basse, certes à droite mais pas acquise au nouveau chef de l'Etat. Il le fera en 1997, à un an de la fin de la législature. Et ces nouvelles élections feront entrer une majorité de gauche dans l'hémicycle.