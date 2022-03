Présidentielle : un jeu-concours pour remplir le meeting d'Emmanuel Macron à La Défense Arena samedi

L'initiative de la majorité présidentielle a été révélée par plusieurs médias ce week-end, et expliquée aux militants inscrits à l'événement dans un mail envoyé ce vendredi 25 mars. L'équipe du candidat leur partage un lien de parrainage et leur explique que leur "défi" est de faire du meeting "un grand succès avec la participation du plus grand nombre". "La règle est simple : les 400 personnes qui invitent le plus grand nombre de participants seront les gagnants du concours ! Chaque personne qui s’inscrira grâce à vous augmentera vos chances de gagner."