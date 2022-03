Présidentielle : pourquoi candidats et médias sont-ils astreints au silence à compter du samedi 9 avril à minuit ?

À l'annonce de la fin de la campagne pour les candidats, prévue pour le premier tour le vendredi 8 avril à minuit, ceux-ci ne peuvent plus par conséquent distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, comme ils ne peuvent plus envoyer tout "message ayant le caractère de propagande électorale", par mail (article L49 du code électoral). Les réunions électorales et les appels téléphoniques aux électeurs sont également interdits. En cas d'infraction, une amende de 3750 euros est prévue par le code électoral.

En 2017, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle avait même appelé à "figer" le contenu des sites des candidats et de ne plus les actualiser jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote, le dimanche soir. Dans son mémento aux candidats, le ministre de l'Intérieur, en charge du bon déroulement des élections, conseille de "'bloquer' les discussions entre internautes", s'agissant des "pages interactives", incluant blogs et réseaux sociaux.