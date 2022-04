Présidentielle : pourquoi Robert Ménard ne prendra plus la parole jusqu'au 2nd tour ?

Robert Ménard observe une parenthèse médiatique d'une semaine. Le maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il ne ferait pas campagne pour sa candidate à quelques jours du second tour, pointant ses divergences avec la candidate. "J'ai des désaccords avec Marine Le Pen que n'ai jamais cachés. Je n'entends plus les répéter à chaque intervention médiatique. J'ai donc décidé de ne plus prendre la parole jusqu'au 2e tour", a-t-il déclaré sur Twitter.