Présidentielle : près de 30 bureaux de vote ont fermé après 20h à Paris, signale la mairie

"Cette impression a été confirmée par les taux de participations à 16h et à 20h" qui avaient "fortement progressé" par rapport à 2017, explique encore la Ville qui "renforcera encore le nombre d'agents dans les bureaux les plus importants" lors du second tour et rééxaminera "l'organisation du fléchage" dans les sites regroupant plusieurs bureaux.

Pour Danielle Simonnet, seule élue Insoumise du Conseil de Paris, les "troupes des forces traditionnelles" que sont le PS et LR "étaient tellement sonnées avant le scrutin" par leur défaite annoncée "qu'elles n'ont soit pas voulu s'engager, soit se sont désistées".