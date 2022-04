Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen concernant les droits des femmes ?

Le président-candidat s'est par contre prononcé contre la GPA et veut maintenir le délai de l'IVG à 14 semaines. Dans l'ensemble, Emmanuel Macron se revendique comme "féministe en tend qu'universaliste" et défend des avancées. Sur le site internet de LaREM, il est possible de voir que selon le mouvement présidentiel, le chef de l'État a rempli la majorité de ses objectifs en matière d'égalité femmes-hommes, à l'exception de l'instauration de la parité au sein de toutes les institutions et agences européennes.

Mais selon un rapport publié le 3 mars par plusieurs ONG, le bilan d'Emmanuel Macron en la matière est décevant. "Nous prenons acte des efforts, mais les mesures entreprises ces cinq dernières années n’ont pas permis de transformer un système profondément sexiste. Les moyens ont été trop faibles et de multiples erreurs et ambiguïtés ont questionné la réalité de l’engagement de la France", estiment les organisations Oxfam France, Equipop et Care France.