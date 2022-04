Retraites : Bruno Le Maire ne garantit pas que le 49-3 ne sera pas utilisé

Emmanuel Macron avait pourtant dit privilégier la "concertation" durant la campagne de l'entre-deux-tours. La réponse de Bruno Le Maire a aussitôt provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel, tous deux candidats à la présidentielle et d'ors et déjà lancés dans la campagne des législatives des 12 et 19 juin.

"Macron à peine réélu, il veut déjà passer par le 49-3 la retraite à 65 ans. Un détail : seul le Premier ministre déclenche les 49-3. Pour l’empêcher donc, une solution : l'Union Populaire à Matignon !", a lancé dans un tweet Jean-Luc Mélenchon, favorable à la retraite à 60 ans et qui, fort de ses 22% des voix au premier tour, exhorte depuis les Français à l'"élire Premier ministre" aux législatives.

"La majorité de Français qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans peuvent eux recourir au 12/06 et 19/06 !", en votant LFI pour les deux tours des législatives, a lancé le numéro deux des Insoumis, Adrien Quatennens, sur Twitter également. La patronne des députés LFI Mathilde Panot a ironisé : "Le Président le plus mal élu depuis 50 ans parlait hier de 'nouvelle méthode démocratique' et de 'bienveillance'. Traduction : passer en force la retraite à 65 ans". Le chef de file des communistes Fabien Roussel a de son côté tweeté : "Le 12 et 19 juin, mettons-lui un 49.3 par les urnes aux législatives".