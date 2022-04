Présidentielle : retraites, RIC, immigration… ce qu’il faut retenir de l’interview de Marine Le Pen sur TF1

À 12 jours du second tour de l'élection présidentielle, la finaliste Marine Le Pen a défendu un programme centré sur le pouvoir d'achat et l'immigration sur le plateau du 20H de TF1. La candidate du RN, qui a terminé deuxième du premier tour, avec 23,15% des suffrages, a assuré avoir "le projet le plus protecteur" face à "une politique très dure à l'égard des plus modestes et de déconstruction de notre système de protection sociale" menée par le président sortant.