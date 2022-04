Présidentielle : si elle est élue, Marine Le Pen ne veut pas d'Eric Zemmour ni de Marion Maréchal dans son gouvernement

"Il n'en a pas le souhait et je n'en ai pas le souhait non plus", a-t-elle lancé, avant de souligner qu'elle avait "exprimé tout au long de la campagne du premier tour les divergences" qui la départageait d'Eric Zemmour, arrivé quatrième avec 7,07% des voix. "Mais je lui ai toujours concédé, sans aucune difficulté d'ailleurs, qu'il faisait partie du camp de ceux qui croient en la France, qui croient qu'il faut que la France redevienne un pays souverain", a-t-elle toutefois reconnu.

Marine Le Pen est également prête à faire une croix sur la participation de sa nièce, qui avait quitté son parti pour rallier celui d'Eric Zemmour début mars. "Non, je ne prendrai pas Marion Maréchal dans mon gouvernement", a-t-elle lors d'une conférence de presse à Vernon, dans l'Eure. Lundi, la principale concernée avait douté de la capacité de la candidate RN à l'emporter face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle si elle ne scelle pas "des alliances" à droite. "La balle est dans son camp", avait-elle dit.