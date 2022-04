Présidentielle : "Si je suis au second tour, je l'emporterai face à Emmanuel Macron", assure Valérie Pécresse

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse veut encore y croire. Invitée de LCI jeudi soir, la candidate LR a lancé un appel aux électeurs de droite pour qu'ils ne se portent pas sur Marine Le Pen ou Emmanuel Macron le 10 avril.

"Si je suis au second tour, je l'emporterai face à Emmanuel Macron, alors que Marine Le Pen perdra. Si je suis cette surprise du second tour, tout changera", a assuré la présidente de la région Ile-de-France, qui plafonne à 9,5% des intentions de vote dans notre dernier sondage Ifop Fiducial, loin derrière les favoris du scrutin, et ex æquo avec Eric Zemmour, lui aussi en difficulté.

Valérie Pécresse répond à l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, qui a annoncé mercredi son soutien à Emmanuel Macron. "C’est un paradoxe", juge la candidate LR. "Il est venu à la région Ile-de-France pour rédiger son Plan banlieues. Il confond 1er et 2nd tour. Je le dis aux Français : ne vous laissez pas voler le 1er tour. Au 1er tour, on choisit, au second, on élimine."